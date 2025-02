A CDU organiza, no dia 20, quinta-feira, pelas 18h30, e com a presença do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, uma sessão pública de apresentação dos candidatos às próximas Eleições Legislativas Regionais. O evento vai ter lugar no auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira, à Rua da Alegria nº 31.

Segundo informa a CDU, a sessão tem por objetivo “apresentar linhas de compromisso e medidas prioritárias assumidas por esta candidatura”.

Nesta iniciativa da pré-campanha, a CDU reunirá candidatos e apoiantes numa sessão em que intervirão candidatos regionais, como Edgar Silva, Marco Fernandes e Helena Correia, estando prevista uma intervenção política de Paulo Raimundo, como dirigente nacional. A sessão de abertura contará com uma intervenção do mandatário da candidatura, o escultor Francisco Simões.