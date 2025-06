A CDU refere, em nota de imprensa, que os moradores do Conjunto Habitacional do Vale Paraíso, em Santa Cruz, reuniram-se recentemente com a Câmara Municipal local, acompanhados pelo dirigente da CDU, Duarte Herculano, “para manifestar o seu profundo descontentamento com o funcionamento irregular da lavandaria da DORILIMPA, localizada nas imediações das suas habitações”.

Indicam que a “referida lavandaria tem vindo a operar de forma perturbadora, com especial incidência no período noturno. Esta atuação tem gerado elevados níveis de ruído, libertação de farpas e emissão de fumos, comprometendo de forma grave o bem-estar e saúde dos moradores da zona.”

Após a reunião com a autarquia, a CDU refere ter sido “deliberado que fossem efetuadas fiscalizações. A responsável do Departamento do Ambiente deslocou-se ao local para avaliar a gravidade da situação.”