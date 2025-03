A CDU esteve hoje, Centro de Recolha para Animais Domésticos no Vasco Gil, em Santo António, no concelho do Funchal, com o intuito de defender uma cultura do cuidado aos animais e reafirmar “o seu compromisso com a defesa da causa animal”.

A candidata às eleições legislativas regionais vincou que “a CDU foi quem teve iniciativa pioneira na defesa da causa animal no Parlamento Regional, como o comprovam os “Diários das Sessões do Parlamento”.

A médica veterinária que integra a lista da CDU ao Parlamento da Região Autónoma da Madeira denunciou, aliás, “no seguimento das propostas que foram iniciativas da CDU em legislaturas anteriores e que foram, num primeiro momento, chumbadas pelo PDS e, depois, repescadas para plágio das mesmas através de apresentação com a sua sigla política”, sublinhando que esse “é um facto facilmente comprovável pelos diários da ALRAM, pelos projetos de lei que deram primeiramente entrada na ALRAM, pelas notícias e opinião pública da época».

Sílvia Vasconcelos reafirmou o compromisso pela causa animal e quer que, “para além do reforço e melhoria das propostas que, entretanto, foram aprovadas pela ALRAM”, recuperar “outras propostas que foram reprovadas pela governação vigente e apresentar novas propostas no âmbito do bem-estar animal”.

“O nosso compromisso é de pugnar para que as verbas para esta causa sejam maiores por forma a dar resposta às demandas regionais no âmbito da saúde pública, da saúde pública veterinária e do ambiente que são muitas e, infelizmente, não obstante todo o progresso que tem havido, ficam muito aquém das necessidades da região e dos municípios”, referiu Sílvia Vasconcelos.

Manifestou a sua preocupação em relação aos municípios e às associações “que se empenham admiravelmente em cuidar dos animais, em retirá-los das ruas, em esterilizá-los, e que não têm sempre capacidade de resposta, por falta de verbas”.

“Precisamos de centros de recolha animal oficiais, proposta que a CDU já avançou na ALRAM, mas foi chumbada pela governação, e que, à exceção de um município, e um outro que vai no bom caminho, nenhum conseguiu ainda ter um CRO - Centro de Recolha Oficial, nem sequer um médico veterinário de município como institui a legislação. E isto configura uma preocupação com os animais, com a sua saúde, bem-estar e dignidade, mas também com a saúde e com a segurança pública”, sustentou ainda.

Para a candidata da CDU, referindo-se aos compromissos com a causa animal, “esta, não é uma matéria fofinha e eleitoralista, é uma matéria séria que põe em causa toda a comunidade e o ambiente”.

“A CDU não faz, nunca fez, dos Animais e da sua causa, uma parangona eleitoralista; esta, é uma preocupação que nos é intrínseca e identitária no contexto da política regional por todas as iniciativas que tivemos, e que foram de nossa autoria e não de outros que desde logo, e até hoje, querem cumprimentar com o chapéu alheio”, acrescentou, rematando que “queremos uma só saúde para a RAM, que engloba pessoas, animais e ambiente”.