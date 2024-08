A CDU realizou esta manhã uma iniciativa política no Vale dos Salgados, entre o Caniço, Gaula e Camacha, onde Edgar Silva disse que “depois dos últimos incêndios os governantes nada fizeram para recuperar e ordenar as áreas ardidas”.

De acordo com a CDU, “este é um dos lugares que demonstram como os governantes nada fizeram desde os últimos incêndios. Passados 10 anos os riscos e ameaças de incêndio só se agravaram”.

Para a CDU, “o facto de nem a Câmara de Santa Cruz, nem o Governo Regional, terem tomado qualquer medida para prevenir novos incêndios florestais aumenta e agrava as responsabilidades políticas perante os trágicos prejuízos provocados pelos incêndios de agora na ilha da Madeira”.

Afirmou ainda Edgar Silva que “os eucaliptos e outras plantas infestantes alastraram ainda mais aqui nos Salgados, como em tantos outros lugares desta ilha. Se foram combustíveis fáceis nos últimos incêndios, hoje, dada a multiplicação dos eucaliptos, são uma ameaça tremenda numa floresta que os governantes não quiseram ordenada”.

Nesta iniciativa da CDU afirmou Edgar Silva que “apesar dos estudos técnicos e recomendações urgentes para a prevenção de fogos florestais na Ilha da Madeira, ao longo dos últimos anos, os governantes foram negligentes e não tomaram medidas necessárias para a defesa do interesse público. Por isso, dizemos que os actuais incêndios e a destruição do património natural na Ilha da Madeira, assim como de economias locais têm mão de governantes. Os incêndios de agora são inseparáveis de uma década de irresponsabilidades. Os incêndios deste mês de agosto são o culminar de acumulados erros na gestão da floresta e de multiplicadas negligências no ordenamento do território por parte do Governo Regional, apoiado pelo PSD/CDS e pelos outros partidos que perpetuam este regime nesta Região Autónoma”.