A CDU acompanhou hoje “dois grupos de munícipes à Câmara Municipal do Funchal (CMF), para entregar abaixo-assinados que exigem da autarquia o cumprimento das suas obrigações para com os moradores das respetivas localidades”.

Durante a iniciativa, Ricardo Lume, cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal do Funchal, lamentou que “o executivo da CMF, liderado pelo PSD/CDS, tem vindo a negligenciar competências próprias e a adiar soluções para problemas que afetam diariamente quem vive no Funchal. PSD e CDS gerem a Câmara como se fosse um departamento do Governo Regional, de costas voltadas para a população.”

O candidato salientou que, “perante a inércia da autarquia”, os moradores tomaram a iniciativa de se mobilizar, recolhendo assinaturas para exigir aquilo que deveria ser garantido como serviço público essencial.

“Hoje acompanhámos dois grupos distintos, com reivindicações diferentes, mas unidos por um problema comum: a falta de resposta da Câmara Municipal às suas obrigações básicas.”

O primeiro grupo, composto por moradores do Bairro das Romeiras, exige o início das obras de beneficiação no bairro, prometidas há vários anos, mas constantemente adiadas. Esta situação está a agravar o estado de degradação dos edifícios, afetando a qualidade de vida dos residentes, refere a CDU.

O segundo grupo, da zona da Levada do Pico do Cardo de Dentro, exige a ligação à rede pública de esgotos. Em pleno século XXI, ainda se verificam escoamentos a céu aberto no concelho do Funchal, o que representa um atentado à saúde pública e à dignidade das populações.