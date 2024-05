Domingo, dia 2 de junho, o Centro Democrático Social (CDS-PP), irá reunir a Comissão Política Regional no Auditório da Casa da Cultura de Santana.

O propósito passa por escalpelizar os resultados eleitorais e, claro, analisar a situação política regional na nova legislatura, a XIV.

O líder regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, falará pelas 18h30.

Recorde-se que o partido foi a quinta força política mais votada nas eleições legislativas regionais de domingo, fixando-se a sua votação, por vontade do eleitorado, em 3,96%, traduzido em 2 deputados. Entretanto, o partido firmou um acordo de incidência parlamentar com o PSD-M, vencedor das eleições com 36,13%.