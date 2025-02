O CDS defende a criação de pequenas reservas agrícolas nos concelhos da Madeira, com o apoio do Governo e das Câmaras, utilizando instrumentos de gestão territorial e apoios europeus.

O objetivo é proteger culturas essenciais, como a do vinho, que é um dos produtos mais representativos da Madeira. Para que os agricultores preservem as suas terras, é necessário garantir que os rendimentos das suas produções sejam adequados, e que o Governo faça esforços para aumentar os preços pagos à produção. Essas zonas agrícolas são fundamentais para a paisagem da Madeira e atraem turistas, conforme elabora comunicado do CDS à imprensa.

Os terrenos mais adequados para culturas como banana, cana-de-açúcar e vinha são os mais desejados para construção, o que já é visível, por exemplo, nas vinhas do Estreito de Câmara de Lobos, onde terras agrícolas estão a ser transformadas em moradias e apartamentos, prejudicando a paisagem, como indica o CDS.