Esta manhã, o CDS-PP dedicou o dia de campanha à Calheta, incidindo nas questões da saúde, no envelhecimento da população e no apoio aos idosos.

A comitiva do CDS-PP visitou o Centro de Saúde da Calheta e, posteriormente, seguiu para uma visita à Santa Casa da Misericórdia.

O candidato Mário Pereira foi o porta-voz desta iniciativa e começou por constatar o grande empenho e qualidade do trabalho desempenhado pelos profissionais da saúde, não só no serviço público, mas também na Santa Casa da Misericórdia, pelo serviço social e pelo excelente trabalho que fazem, apesar das dificuldades e das carências existentes.

Na ocasião, o rosto dos centristas na saúde, recordou que, há mais de 10 anos que o CDS identificou uma pressão demográfica muito grande na Madeira com o envelhecimento da população e, por essa razão, propusemos que o serviço de saúde se adaptasse a esta realidade para prevenir o estado atual das listas de espera. Na mesma altura, propusemos que houvesse um investimento muito forte, nomeadamente em lares, para darmos qualidade de vida aos nossos idosos. “Infelizmente, o governo não aceitou as nossas propostas, não se preparou devidamente para esta pressão demográfica e, hoje em dia, estamos nesta situação de incapacidade de oferecer cuidados em tempo e em número suficientes para podermos responder quer à necessidade de cuidados clínicos, nomeadamente cirurgias e exames, quer no apoio às famílias, no que diz respeito à qualidade de vida, em particular na prestação de cuidados a idosos”, explicou Mário Pereira.

O centrista vai mais longe e diz que, “é preciso, de uma vez por todas, acordar a governação da Madeira para este problema e redirecionar investimentos para esta área”. “E, mais uma vez, o CDS teve razão antes do tempo”, reiterou. “Há mais de 10 anos que alertamos para este problema e o governo parece que só agora acordou para o mesmo”.

Mário Pereira conclui, assegurando que o CDS-PP vai continuar a apresentar propostas sérias, construtivas, no sentido de ajudarmos a resolver esta situação na Madeira.