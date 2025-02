CDS defende valorização da carreira dos motoristas da Horários do Funchal

Sara Madalena, candidata do CDS-PP à Assembleia Legislativa Regional, chamou hoje a atenção para a suspensão do processo de diminuição gradual das horas de trabalho dos motoristas de transportes públicos coletivos de passageiros que se cifra de momento em 39 horas semanais, após um acordo com a empresa Horários do Funchal.

Inicialmente estava prevista a redução horária até às 35 horas semanais, “dado não só o facto de se tratar de uma profissão de desgaste rápido, como de serviços por turno e, por essa razão, determina a necessidade de uma maior atenção aos profissionais do volante”, afirma a parlamentar.

A valorização da carreira, com valores de referência superiores ao ordenado mínimo regional e subsídio de risco, são questões que Sara Madalena também alvitra como necessárias para o “bom desempenho da profissão e segurança dos passageiros”.

A vice-presidente do CDS-PP Madeira considera que esta é uma reivindicação legítima por parte destes trabalhadores, pelo que este aumento salarial se deve verificar, acompanhando assim a atualização salarial que foi feita no salário mínimo nacional e regional, bem como a redução do horário de trabalho semanal para as 35 horas.