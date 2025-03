O CDS-PP deslocou-se esta manhã ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para abordar os problemas do Sistema Regional de Saúde (SRS), destacando a necessidade de uma reforma profunda para responder às crescentes dificuldades da população.

“Sabemos que, neste momento, o SRS não está a responder às necessidades da população e há uma inversão na entrada do Sistema Regional de Saúde, por parte das pessoas que estão doentes. Ou seja, em vez de entrarem pelos Centros de Saúde, devido à falta de resposta desses Centros por falta de profissionais e recursos, estão a entrar pelas urgências, saturando e congestionando os hospitais”, criticam os centristas.

José Manuel Rodrigues defendeu a necessidade de contratar mais médicos e enfermeiros de família, “no sentido de os Centros de Saúde conseguirem responder às necessidades da população, para que cada cidadão possa ter um médico e um enfermeiro de família, não saturando nem congestionando os hospitais”.

Sobre as listas de espera para cirurgias, o líder do partido na Madeira sublinhou que, apesar de uma maior produtividade do serviço público, o problema persiste. Como solução, o CDS-PP propõe a atribuição de um “cheque cirurgia” aos doentes que não obtenham resposta dentro de um prazo razoável, permitindo-lhes recorrer a clínicas do setor social. “Isto consta da lei em vigor nacional, está em vigor a nível regional e tem de ser cumprido”, vincou o cabeça-de-lista dos centristas.

A questão do envelhecimento da população também foi abordada, com o partido a destacar a necessidade de uma maior “articulação dos serviços de saúde, quer dos cuidados primários prestados pelos Centros de Saúde, quer dos cuidados hospitalares prestados pelos hospitais com os serviços de segurança social e, por isso, é preciso reforçar a ajuda domiciliária que é concedida aos idosos”.

É por isso que o CDS-PP defende, há já alguns anos, que com a entrada em funcionamento do novo hospital, o Hospital Dr. Nélio Mendonça “não deve ser vendido”, mas sim integrado na rede de cuidados continuados e noutras valências de apoio aos idosos, como o Hospital dos Marmeleiros e o Hospital Dr. João de Almada.

Rodrigues reitera que, “o CDS está aqui para apresentar soluções e são estas as soluções para a área da saúde, quer para os Centros de Saúde, quer para os Hospitais, quer para a necessidade de termos mais lares e residências assistidas para os nossos idosos”.