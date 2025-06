A Comissão Política Concelhia do CDS Câmara de Lobos reuniu na noite de quarta-feira, com o objetivo de discutir diversos assuntos de interesse concelhio. As Eleições Autárquicas 2025 foram, também, um dos pontos em cima da mesa.

Durante a reunião, foi feita uma criteriosa análise às políticas e à realidade municipal nos últimos 4 anos, identificando os prós e os contras do mandato autárquico que está a findar. Nesta avaliação foi feito, também, um balanço do trabalho e das intervenções dos autarcas do CDS.

No respeitante às futuras Eleições Autárquicas, a Comissão Política Concelhia analisou possíveis candidaturas, debateu estratégias eleitorais, delineando possíveis linhas de ação para o processo autárquico que se avizinha.

A Comissão reafirmou o seu compromisso com a construção de um projeto político sólido, participativo e representativo dos anseios da população local.

Foi ainda agendada a eleição dos novos órgãos políticos concelhios (Comissão Política Concelhia, Mesa do Plenário Concelhio e Delegados ao Conselho Regional), para o dia 3 de julho (quinta-feira).

Todos os militantes, pertencentes à concelhia do CDS de Câmara de Lobos e inscritos no partido há mais de 6 meses, são convidados a participar neste ato significativo para a vida interna do partido.

Amílcar Figueira, o presidente da estrutura concelhia, reforça “a importância da mobilização e do envolvimento de todos os militantes e simpatizantes neste processo, fundamental para o fortalecimento da estrutura local e para o sucesso do CDS-PP nas próximas eleições autárquicas”.