Passado mais de um ano desde a requalificação da Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, “persiste um problema grave na zona dos duches que compromete a segurança dos utentes”, alerta o CDS, em nota de imprensa.

A água proveniente dos duches escorre diretamente para o solário e para as escadas de acesso, tornando o piso escorregadio e perigoso, alega Amílcar Figueira, ex-vereador, eleito pelo CDS-PP.

Segundo o centrista, a situação voltou a agravar-se nos últimos dias. “Só hoje, dia 14 de julho, pelo menos três pessoas caíram na zona afetada”. Além do risco evidente de quedas e lesões, parte significativa do solário fica inutilizada, limitando o usufruto pleno deste espaço balnear — sobretudo ao fim de semana, quando se verifica maior afluência.

Importa salientar que este não é um problema novo. “A situação já havia sido identificada e denunciada durante a época balnear de 2024, sem que tenha havido, até ao momento, qualquer intervenção eficaz”, frisa Amílcar Figueira

Perante a exposição pública desta situação nas redes sociais, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos referiu à comunicação social que só teve conhecimento do problema através das redes sociais e que este se devia a atos de vandalismo. “Essa alegação é falsa”, salienta o centrista.

“O problema em causa é de natureza estrutural e repete-se ciclicamente, o que demonstra falta de manutenção preventiva e ausência de medidas corretivas adequadas por parte das entidades gestoras.”

“Recorde-se que, de acordo com informações oficiais, a gestão da Praia do Vigário, bem como da Piscina das Salinas, é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, em articulação com a Câmara Municipal, que assegura os recursos necessários ao seu funcionamento.

Para a época balnear de 2025, a Junta de Freguesia recebeu, através de contrato interadministrativo, entre o município e a Junta, 45.000 euros, bem como um reforço financeiro de 20.000 euros, com vista à instalação de balizamento e plataforma flutuante na Praia do Vigário. Tendo em conta este investimento público, não se compreende a inércia relativamente a um problema de segurança básica.

Para o CDS-PP Câmara de Lobos, esta situação exige uma resposta urgente por parte das entidades responsáveis.

”A segurança dos cidadãos e o pleno usufruto dos espaços públicos balneares devem ser prioritários e não podem continuar a ser ignorados”, conclui Amílcar Figueira, na nota enviada à redação.