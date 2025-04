Bom dia!

A Diocese do Funchal tem notado uma drástica redução do número de matrimónios religiosos nos últimos 20 anos. Se no ano 2000 foram registados 1.226 casamentos, em 2024 foram apenas 433, alguns deles com estrangeiros. O cónego Marcos Gonçalves mostra-se preocupado com a falta de noivos nas ações de preparação para o matrimónio e critica músicas impróprias nas missas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a tradição: Tempo de amêndoas, bacalhau e cabrito.

Páscoa adia nomeações é outro assunto de relevo no seu Jornal desta Sexta-feira Santa. Novos governantes usam fim de semana prolongado para refletir sobre dirigentes a indicar para diversos cargos. José Manuel Rodrigues já escolheu três adjuntos.

Saiba também que temperatura amena está de volta e que Francisca Correia confirma talento. Artista recorda experiência diversificada no mundo da música em mais um episódio do Madeira Soundscape.

Não perca ainda uma despedida. Morreu Nuno Guerreiro, a inconfundível voz dos Ala dos Namorados.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!

Bom dia! Feliz Páscoa!