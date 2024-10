A Casa do Povo de São Roque do Faial decidiu homenagear Gabriel de Freitas Pereira da Silva, responsável pelo Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” daquela instituição.

Para além de ser o atual responsável pelo grupo “Camponeses”, Gabriel Silva faz parte do mesmo, há 22 anos, desde a sua fundação, sendo ainda acordeonista do Grupo Recreativo da Casa do Povo, há 25 anos.

“A Casa do Povo de São Roque do Faial agradece e louva o trabalho desenvolvido pelo Sr. Gabriel Silva em prol do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”, na divulgação da cultura desta terra e na manutenção das tradições da nossa freguesia”, lê-se em nota de imprensa.

A homenagem inseriu-se nas comemorações do 22.º aniversário do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” da Casa do Povo de São Roque do Faial, que decorreu esta terça-feira, 29 de outubro, numa celebração presidida pela diretora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira.