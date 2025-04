A equipa 21 do curso de Técnico de Cozinha e Pastelaria, ministrado pela Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira (EHTM), constituída pelos alunos do 3.º ano Alexandra Vieira, Juan Pinto, Joana Freitas e Vítor Gonçalves, foi a vencedora do Concurso de Culinária Aquafish, no âmbito da Semana do Mar promovida por aquele estabelecimento de ensino em parecia com a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Investigação (ARDITI), entre os dias 8 e 11 de abril.

Com esta iniciativa, que contou com a participação de cerca de 70 alunos da EHTM dos 1.º, 2.º e 3.º anos do Curso de Técnico de Cozinha e pastelaria, pretendeu-se promover o consumo de produtos do mar, incluindo subprodutos do pescado, e reduzir ao máximo o desperdício alimentar. Ao longo dos três dias de competição, os alunos contaram com a colaboração de chefs de renome, entre os quais Benoît Sinthon, que integrou ainda o júri.

Na cerimónia de entrega de prémios, o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, realçou a conjunção de competências daquele concurso. «Juntaram-se a Escola Azul, que tem preocupações do ponto de vista ambiental, a ARDITI, cujo âmbito de atuação é a ciência, e a Escola de Hotelaria, que procura capacitar os nossos jovens ao nível das valências da cozinha e pastelaria e desenvolver o talento de cada um, ou seja, emprestaram o melhor de si para que o resultado final fosse extraordinário, tal como pudemos experienciar», sublinhou o governante.

Refira-se que as equipas do pódio ficaram separadas entre si por apenas dois pontos, o que revela o grau de competitividade. No segundo lugar ficou a equipa TCP do 1.º ano, constituída por Manuel Silva, Ana Beatriz Mendes, Mariana Gouveia e Mateus Vasconcelos, e na terceira posição a equipa TCP do 2.º ano, formada por Ana Leonor Pinto, André Fernandes e Tiago Freitas.