A Câmara Municipal do Funchal avançou com melhorias significativas na mobilidade e segurança rodoviária, nomeadamente através da repavimentação da Camacho de Freitas, entre o Cruzamento das Courelas, e o Caminho de Santo Amaro, cujas obras já estão concluídas.

Em comunicado, o Município lembra que tem vindo a implementar um conjunto de intervenções estratégicas no âmbito da mobilidade, acalmia de tráfego e pavimentações da rede viária, com o objetivo de melhorar as condições de acessibilidade e reforçar a segurança rodoviária e pedonal no concelho do Funchal.

Uma das intervenções recentemente concluídas incidiu, na Estrada Comandante Camacho de Freitas, num troço com cerca de 900 metros de extensão, compreendido entre o cruzamento das Courelas e o Caminho de Santo Amaro.

Esta beneficiação contemplou as seguintes ações: Reperfilamento da faixa de rodagem, com o intuito de desincentivar a prática de excesso de velocidade e reduzir o tempo de atravessamento pedonal; Alargamento das vias destinadas à circulação pedonal em 980 m²; Execução de 30 rebaixos de passeios em zonas de atravessamento pedonal; Criação de três novas passadeiras e sobrelevação de duas passadeiras existentes, para promover uma maior segurança no atravessamento e reduzir a velocidade de circulação viária; Melhoria da visibilidade para os condutores que saem das garagens; Melhorias nas condições de acesso aos transportes públicos, com a criação de docas dedicadas e a instalação de um novo abrigo de paragem; Pavimentação integral do arruamento.

Este investimento de requalificação ascedendeu a 243.734,33 € + IVA, dos quais 78.207,46 € foram destinados à implementação de medidas de mobilidade e acalmia de tráfego e 165.526,87€ foram aplicados à pavimentação do troço referido.

Esta obra insere-se num plano mais alargado da autarquia, que prevê até ao final de 2025, a realização de intervenções em 40 áreas distintas do espaço público do Funchal. Entre as ações previstas, destacam-se: 75 rebaixos de passeios; Mais de 3100 m² de reparação e ampliação de passeios; 19 novas passadeiras sobrelevadas; Criação de dois corredores “Kiss & Ride”, junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia e à Escola EB1/PE da Cruz de Carvalho.

O valor total estimado para estas intervenções é de cerca de 450.000 € + IVA.