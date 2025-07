A Casa do Povo de São Roque do Faial promove esta quarta-feira, 16 de julho, a partir das 14h30, mais uma sessão de sensibilização e recolha de lixo no percurso pedestre entre a estrada regional 103 e o miradouro dos Balcões, no sítio do Ribeiro Frio.

A iniciativa tem como objetivo alertar para a importância da floresta e os cuidados a ter na utilização dos trilhos, sobretudo no que diz respeito ao abandono de lixo pelas encostas. Apesar de o percurso escolhido não apresentar grande poluição, a organização considera essencial continuar a reforçar a mensagem sobre a deposição correta dos resíduos.

Paralelamente à limpeza do trilho, será também feita uma sensibilização sobre a riqueza natural da floresta da Madeira. Os participantes terão a oportunidade de conhecer melhor a fauna e flora do local, com especial destaque para as espécies indígenas. O percurso insere-se em plena floresta Laurissilva, classificada como Património Mundial Natural pela UNESCO, e a organização realça o seu valor ecológico e ambiental.

A atividade contará com a colaboração do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que disponibilizará um técnico para acompanhar o grupo ao longo do trajeto e prestar esclarecimentos sobre a biodiversidade da zona.

A participação é aberta a todos os interessados, bastando comparecer no posto florestal do Ribeiro Frio à hora marcada. A organização relembra que o percurso é pago, sendo os residentes isentos mediante apresentação do Cartão Simplifica.

Com este tipo de iniciativas, a Casa do Povo de São Roque do Faial pretende diversificar a sua oferta de atividades e proporcionar novos conhecimentos aos seus sócios e à população em geral. “Achamos que ninguém gosta daquilo que não conhece, por isso convidamos todos os interessados a participar nesta ação”, sublinha a organização.