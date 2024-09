Decorrerá amanhã, 4 de setembro, as eleições para os órgãos sociais da Casa do Povo de São Roque do Faial.

“Sendo a Casa do Povo uma Instituição Pública de Solidariedade Social, o mandato será de quatro anos”, refere a Casa do Povo em nota de imprensa, acrescentando que “o processo eleitoral foi aberto e, no prazo legal, não foram apresentadas quaisquer listas concorrentes.”

Segundo o regulamento eleitoral da instituição, acrescenta, “caso não haja apresentação de listas no prazo normal, o mesmo é prorrogado por mais oito dias. Nesse período, os atuais membros dos órgãos sociais decidiram apresentar lista para mais um mandato.”

Sendo assim, haverá uma única lista a sufrágio.

A direção será presidida por Heliodoro Dória, como secretária fica Ermelinda Abreu e Frederico Nunes será o tesoureiro. A presidir a Assembleia Geral continuará Gonçalo Jardim e o no Conselho Fiscal, Geraldo Dória.

As eleições serão na sede da Casa do Povo das 18 às 21 horas.

Neste momento a Casa do Povo conta com 182 sócios eleitores.