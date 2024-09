Cinco grupos folclóricos exibiram, com muita animação, a sua identidade cultural e musical.

Oportunidade que serviu para mostrar que a tradição do folclore continua com força.

Dinamizado pela Casa do Povo de Gaula, em parceria com a AFERAM – Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, o auditório da Casa do Povo voltou a encher, na sexta-feira, 30 de agosto, para assistir a este festival que vai já na sua quinta edição.

“A Casa do Povo de Gaula está de parabéns, por este fantástico evento”, começou por referir a Secretária Regional, Ana Sousa, que realçou ainda a qualidade destas iniciativas, pois “mantêm vivas as tradições e promovem momentos tão ricos de partilha de culturas e saberes”, dando as boas-vindas aos grupos vindos de fora da região presentes no certame.

A governante, em representação do Presidente do Governo Regional, aproveitou a ocasião para enaltecer toda a colaboração desta Casa do Povo, nomeadamente, na execução dos programas de apoio social em parceria com o Governo Regional, seja o Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social como o Complemento Regional para Idosos.

“Agradeço toda a Vossa intervenção, no apoio à população em geral, com particular incidência nos mais idosos, promovendo várias atividades e apoios sociais, formações diversas, workshops, convívios, passeios, ginástica, Academia Sénior”.

Todos os grupos participantes receberam troféus por parte das entidades oficiais presentes, neste evento que vai ganhando, cada vez mais destaque, na freguesia.