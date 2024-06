Decorre nesta altura mais uma edição das ‘Noites de Baco’, organizada pela Loja do Vinho, no Funchal, nas Adegas Blandy’s Wine Lodge.

Estão em prova mais de 320 vinhos, de 70 produtores oriundos de 11 países, estando representadas todas as regiões vinícolas de Portugal. A merecer destaque a realização de nove provas temáticas. As ‘masterclasses’ têm preços de ingresso entre os 10 e os 25 euros, contando com enólogos de renome.

O ingresso custa 20 euros, sendo que é oferecido aos visitantes um copo Riedel.

Relativamente às provas de vinhos comentadas, relevância para as provas de ‘Champagne Mailly Grand Cru’, com quatro sugestões de vinhos, com Miguel Grijó, bem como de ‘Champagne Tierry Fournier’, com Alexandre Silva.

‘Vinho Madeira... O futuro’, com Francisco Albuquerque, é outra sugestão, com vinhos em prova do segmento de ‘Novo Blandy’s’.