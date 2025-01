Na passada quinta-feira, dia 30 de janeiro, pelas 18h00, a Galeria Espaço Mar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, inaugurou a exposição ‘Carnaval’, da artista Susana Figueira.

Durante a inauguração, “foi uma honra assistir à esclarecedora apresentação e reflexão sobre esta coleção, conduzida pela artista e investigadora Drª Rita Rodrigues, que esteve presente no estabelecimento de ensino em representação do Diretor Regional da Cultura, Dr. Medeiros Gaspar”, refere o presidente do conselho executivo da escola, em comunicado, aditando que “o momento proporcionou uma oportunidade única para compreender a visão da artista e a complexidade desta obra”.

Mais dá conta a nota enviada à imprensa que Rita Rodrigues referiu que o aprofundar o conhecimento sobre uma obra de arte enriquece a experiência estética, despertando maior interesse e curiosidade, ampliando o potencial de partilha e admiração.

Hoje, sexta-feira, 31 de janeiro, teve lugar o segundo momento da inauguração, que contou com a presença de alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e docentes da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Refira-se que a exposição ‘Carnaval’ está patente ao público, quer a comunidade educativa, quer o público em geral, pelo que todos os interessados podem visitar e conhecer o trabalho da artista Susana Figueira na Galeria Espaço Mar.

Para visitantes externos, às quartas e sextas-feiras, das 16h45 às 18h15. Para a comunidade educativa, as visitas podem ser agendadas por e-mail: galeriaespacomar@ebsgz.pt