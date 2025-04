O Bloco de Esquerda Madeira apresentou oficialmente a sua candidatura às eleições legislativas nacionais, com Diogo Teixeira à frente como cabeça de lista.

Nas declarações prestadas aos jornalistas, já depois de entregues as listas, Teixeira delineou os principais objetivos da candidatura, destacando a intenção de reforçar o número de votos e, principalmente, eleger um deputado madeirense do BE para o Parlamento.

“Este é um objetivo claro, que já foi alcançado no passado e que seria maravilhoso ver acontecer novamente”, afirmou, referindo-se à importância de ter uma voz madeirense na República. Porém, a candidatura do Bloco Madeira não se limita apenas a objetivos eleitorais.

Diogo Teixeira sublinhou que, mais do que aumentar os votos, o foco da campanha é trazer à discussão temas essenciais para a população local, como a habitação, o trabalho e, mais recentemente, a educação. “Na Madeira e no Porto Santo, há uma ideia geral de que temos de nos contentar com o que temos. E isso não é verdade. Temos de lutar por aquilo que queremos, e é exatamente isso que o Bloco fará”, afirmou o candidato. Entre as propostas do Bloco, destacam-se o compromisso de limitar o preço das rendas, acabar com as propinas do ensino público superior e taxar as grandes fortunas que, segundo o candidato, exploram os trabalhadores.

O cabeça de lista também reforçou a importância do subsídio de mobilidade, apontando que o novo modelo, embora tenha sido prometido como uma solução para os problemas da Madeira, ainda não trouxe resultados concretos na sua ótica. Apesar dos resultados não favoráveis nas eleições regionais, Diogo Teixeira garantiu que o Bloco de Esquerda continua firme na sua luta.

“A liberdade, a igualdade e a justiça são demasiado belas para se desistir delas”, disse, acrescentando que, para o Bloco, a derrota só acontece para quem desiste.