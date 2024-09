Visivelmente abatido, depois de uma semana em que foi detido e passou umas noites no Estabelecimento Prisional do Funchal, o presidente da Câmara Municipal da Calheta afiançou ao JM que mantém “a cabeça levantada, a consciência tranquila, porque sei que não fiz nada de mal”.

Hoje, o autarca que foi detido no âmbito da operação ‘Ab Initio’, regressou à autarquia, tendo sido recebido com aplausos pelos funcionários, como escreveu o DN-Madeira.

Em entrevista esta manhã ao JM, Carlos Teles reconheceu que passou por “uma semana muito difícil. Não estava à espera que acontecesse isto na minha vida, mas aconteceu. Felizmente já passou e estou de volta ao cargo de presidente da câmara”, afirmou, notando que continua a sentir o apoio dos calhetenses.

Carlos Teles admitiu que nunca pensou que iria passar uma noite que fosse na cadeia.

”É uma marca que fica para a vida”, disse Carlos Teles, confessando as noites mal dormidas. Disse ainda que este fim de semana foi para estar com a família, que “está a sofrer muito com tudo isto”.

Entre outras afirmações, que o leitor poderá conhecer na edição impressa de amanhã do JM-Madeira, Carlos Teles disse que vai esperar serenamente pelo desenrolar do processo, reforçando novamente que não tem nada a esconder.