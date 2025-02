A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 6 horas da manhã de sábado.

Numa nota divulgada esta sexta-feira, a autoridade marítima atualizou o aviso na sequência da situação geral do estado do tempo indicada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê vento de sul/sudoeste, bonançoso a moderado (13 a 30 km/h), por vezes fresco (31 a 39 km/h), aumentando para fresco a muito fresco (31 a 50 km/h) a partir do meio da tarde desta sexta-feira. A visibilidade será boa a moderada, tornando-se moderada a fraca a partir da tarde.

Quanto à ondulação, na costa norte, as ondas poderão atingir 1,5 a 2,5 metros, provenientes de noroeste, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros e temporariamente atingindo os 4 metros a partir do final da tarde.

Já na costa sul, serão provenientes de oeste/sudoeste, com 1 a 1,5 metros, e aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros na zona oeste da ilha.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que seja reforçada a amarração e que seja mantida uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas. Além disso, alerta ainda que devem ser evitados os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, bem como atividades como pesca lúdica.