A Capitania do Porto do Funchal emitiu novos avisos de agitação marítima forte e vento forte para o arquipélago da Madeira, válidos até às 18h00 de amanhã, 17 de fevereiro.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citadas pela Capitania, o vento será inicialmente fraco a bonançoso (7-19 km/h), tornando-se moderado a fresco (20-39 km/h) no final do dia. A partir da manhã de sábado, poderá atingir intensidade fresca a muito fresca (31-50 km/h), chegando por vezes a forte (60 km/h) durante a tarde.

A ondulação na costa norte deverá aumentar para 3 a 4 metros, enquanto na costa sul as ondas poderão atingir 2,5 a 3,5 metros na parte mais ocidental da ilha.

Face às condições adversas, a Capitania recomenda reforço da amarração das embarcações e vigilância apertada das que se encontram atracadas ou fundeadas. Além disso, alerta para o perigo de passeios junto à orla marítima e da prática da pesca lúdica em zonas de arriba, devido ao risco de ser surpreendido pela agitação do mar.

Foi ainda emitido um Aviso de Sinal 6 de mau tempo, correspondente a vento de força 7 (51 a 62 km/h) de qualquer direção, com a recomendação para que proprietários e armadores de embarcações tomem precauções adicionais para garantir a segurança das mesmas.