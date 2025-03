Realizou-se, no final da tarde desta quinta-feira, a Cãominhada, uma iniciativa em prol da causa animal promovida pela Escola Bartolomeu Perestrelo, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, esteve presente no arranque desta atividade, que pretendeu sensibilizar a comunidade para a importância do bem-estar animal, promovendo o convívio entre a comunidade escolar e os seus cães.

No início da Cãominhada, foram distribuídos brindes oferecidos pela Câmara Municipal do Funchal, num gesto de incentivo à participação e valorização da iniciativa, que reuniu vários participantes e os seus fiéis amigos de quatro patas.

O percurso teve início na Escola Bartolomeu Perestrelo, seguindo pela Rua do Til, Rua Doutor Ângelo Augusto da Silva e Rua Nova Pedro José de Ornelas, retornando pelo mesmo trajeto, numa salutar interação entre os participantes.

A atividade pretendeu também sensibilizar para a importância da adoção responsável e dos cuidados com os animais, enfatizando a criação de um vínculo afetivo e a necessidade de proporcionar momentos para o dispêndio de energia.

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria reafirma o seu compromisso com a causa animal, apoiando ações que promovam o respeito, a proteção e a valorização dos animais na comunidade.