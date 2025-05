‘Canções da Água’ é como se intitula a exposição inaugurada hoje na Biblioteca Municipal de São Vicente.

A mostra, da autoria da artista polaca Monika Martini-Madej, reúne obras que partilham um tema em comum: a água.

Segundo uma nota enviada à redação, muitas destas telas “foram literalmente temperadas com gotas do oceano, que serve de principal fonte de inspiração para a artista, cuja abordagem é maioritariamente de observação. Já nas peças inspiradas pelas levadas, esses emblemáticos canais de irrigação tão característicos da nossa paisagem, a artista explora uma vertente mais abstrata, mantendo, no entanto, a ligação à natureza e ao movimento da água”.

A sessão de abertura da exposição, que pode ser visitada até ao dia 30 de junho, contou com a presença da vereadora da Cultura, Rosa Castanho, que na ocasião agradeceu “a disponibilidade da artista em expor no nosso concelho” e sublinhou que “é sempre bom recebermos artistas de outros locais, que nos trazem novos olhares e enriquecem o nosso panorama cultural”.