A visita do secretário-geral do PS à Madeira, que estava agendada para esta terça-feira, foi cancelada “devido aos constrangimentos relacionados com o corte de energia que afetou Portugal continental”, adiantou o partido.

O anúncio do cancelamento da visita de Pedro Nuno Santos foi feito através de uma nota do PS enviada às redações, na noite de segunda-feira.

Na Madeira, Pedro Nuno Santos tinha previstas visitas à obra do novo hospital e de um empreendimento de habitação em São Martinho, além de uma iniciativa de contacto com a população na Rua Dr. Fernão de Ornelas e a participação num comício, no Forum Machico.