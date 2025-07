Está a decorrer, desde o dia 25 de junho e até 18 de julho de 2025, uma campanha oceanográfica pioneira na costa norte da Madeira, liderada pelo Observatório Oceânico da Madeira, acompanhada pelas equipas do MARE-Madeira e Sentinela Atlântica, da ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação. Esta operação científica de grande escala visa compreender as dinâmicas entre os ecossistemas terrestres e marinhos, com um foco inovador na ligação terra-oceano, explica o Observatório.

A campanha abrange quatro zonas estratégicas da costa norte: Porto Moniz, Seixal, Rocha do Navio e Achadas da Cruz, combinando trabalhos no mar com o levantamento de dados em terra, nas ribeiras costeiras.

“Este esforço visa analisar o impacto das águas interiores nos ecossistemas marinhos e a qualidade ambiental da zona costeira. Para isso, está a ser realizada a recolha e análise de dados físico-químicos da coluna de água, nutrientes e plâncton, bem como mapeamento dos fundos marinhos e habitats bentónicos.

O projeto conta com uma equipa multidisciplinar de investigadores, que inclui oceanógrafos, uma química ambiental, técnicos especializados e cientistas do OOM e do MARE-Madeira, garantindo uma abordagem integrada e científica de excelência”, lê-se no comunicado de imprensa.

Com a tecnologia ao serviço da ciência e do ambiente, esta campanha está a utilizar veículos autónomos de superfície e subaquáticos (DRIX, AUVs, ROVs); sensores de monitorização da água (FerryBox e CTD); sistemas de mapeamento digital dos fundos marinhos e plataformas de amostragem ambiental em ribeiras e zonas costeiras.

Este esforço coordenado permitirá criar modelos digitais, mapas de habitats, indicadores de qualidade da água e contribuir para a base de dados regional do Observatório Oceânico da Madeira.

A organização refere que, no dia 17 de julho, às 17 horas, será realizado um evento aberto, de encerramento da campanha, no porto do Porto Moniz, com a apresentação de resultados e uma visita aos equipamentos utilizados durante a missão. “A iniciativa é aberta à comunidade, investigadores, estudantes, decisores políticos e curiosos do mar, todos são bem-vindos a conhecer de perto este trabalho essencial para a conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros da Madeira”.