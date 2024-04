Campanha de adoção de animais do Vasco Gil arrancou hoje nos grandes centros comerciais do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal, através da sua Unidade do Bem-Estar Animal promove, entre hoje e 21 de abril, a 2.ª Campanha de Adoção com vários animais do Canil do Vasco Gil, nos 3 grandes Centros Comerciais do Funchal, Plaza Madeira, Madeira Shopping e Fórum Madeira, com vista a dar a conhecer alguns dos animais, que atualmente vivem no Canil Municipal e onde aguardam por uma família que os queira adotar.

Segundo a vereadora com o pelouro da Causa Animal, Nádia Coelho, “recorremos a imagens dos animais, em tamanho quase real, acompanhadas por um texto sobre a sua história e algumas caraterísticas, estarão em exposição cerca de 70 animais, cães e gatos, que preenchem os critérios de adoção e são animais perfeitamente adaptáveis a novos ambientes.”

No Centro Comercial Plaza Madeira e no Madeira Shopping, a exposição decorrerá de até 21 de abril e estará patente no piso 2 e no piso 0, respetivamente. No Fórum Madeira, a exposição vai decorrer entre 8 e 21 de abril no piso 2.

Nádia Coelho refere ainda que “desta forma, e com o apoio fundamental dos 3 Centros Comerciais, pretendemos contribuir para o aumento das adoções no Canil, permitindo um final feliz a muitos mais animais.” Realce-se que, em 2023, foram adotados, no Canil Municipal Vasco Gil, 293 animais, no entanto, neste momento, ainda permanecem sob a gestão da Câmara Municipal do Funchal 365 animais.