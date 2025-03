O Serviço Municipal de Proteção Civil do Porto Santo lançou este domingo, nas redes sociais, um apelo à população, no sentido de se manter afastada das palmeiras, que estão para abate, assim como de outras árvores, e encerrou alguns espaços públicos, entre os quais o Cais da Cidade.

Este alerta deve-se às condições meteorológicas adversas previstas para esta segunda-feira, na ilha, que está sob aviso vermelho para agitação marítima (entre as 6h00 e as 15h00) e vai estar sob aviso laranja (entre as 3h00 e as 15h00) para vento.

O município alerta “para que a população local tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, nomeadamente junto a palmeiras sem copa ou com aspeto achatado pelo abatimento das folhas centrais amarelecidas e secas, estando atentos para a possibilidade de queda dessas folhas, ramos ou árvores e outros detritos para as faixas de rodagem”.

Alguns espaços públicos municipais, com maior frequência pedonal serão também encerrados, nomeadamente o Cais da Cidade, o Parque Infantil e as Casas de Banho Públicas.

A Proteção Civil alerta e recomenda a toda a população que adote comportamentos e medidas de proteção para os riscos que possam advir destas previsões.

Conforme foi já noticiado, a autarquia e o IFCN vão dar início, “dentro dos próximos dias, ao abate de mais de uma centena de palmeiras, evitando assim, a propagação da praga do escaravelho e o perigo que algumas destas árvores já apresentam para a população”.