Câmara do Funchal vai aprovar mais de 112 mil euros em apoios sociais

A Câmara Municipal do Funchal anunciou que vai levar à reunião desta quinta-feira, a aprovação de um conjunto de apoios sociais significativos, num investimento total de 112.991,00 euros.

De acordo com um comunicado da autarquia, no âmbito da Comparticipação Municipal em Medicamentos serão aprovados 177 processos correspondentes a um investimento de 42.400,00 euros, investimento esse que se reflete num apoio essencial para assegurar o acesso a medicamentos por parte dos munícipes em situação de vulnerabilidade económica.

Relativamente aos apoios à Natalidade e à Família, serão deferidos 18 novos processos, num montante total de 5.516,00 euros.

“Recorde-se que, esta medida que visa combater a redução da natalidade e apoio da parentalidade, abrange ainda subvenções à natalidade como o apoio às mensalidades de creche e jardim de infância, à aquisição de livros e material escolar, bem como despesas de saúde e alimentação”, refere a fonte.

No que respeita ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, instrumento fundamental de apoio ao acesso à habitação a famílias em situação de carência financeira, a autarquia irá aprovar 32 processos, num valor total de 52.975,00 euros.

Adicionalmente, no âmbito das políticas educativas municipais e em alinhamento com os princípios das Cidades Educadoras, será aprovada a atribuição de bolsas de estudo a 16 estudantes do ensino superior, no valor global de 12.100,00 euros, incentivando a continuidade dos estudos e a igualdade de oportunidades no acesso à educação.

“Com a aprovação destes quatro programas, a Câmara Municipal do Funchal atinge um montante global de 112.991,00€ em apoios diretos nas demais áreas sociais. Este investimento representa o reforço contínuo das políticas sociais do município, aliviando os encargos das famílias funchalenses e contribuindo para a melhoria das suas condições de vida”, sublinha o executivo municipal liderado pela coligação ‘Sempre à Frente’.