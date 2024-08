A Câmara Municipal de São Vicente está a receber inscrições para um acampamento no Parque Florestal dos Louros, nos próximos dias 12 e 13.

Esta iniciativa enquadra-se nas comemorações do Dia Internacional da Juventude, destinando-se, por isso, a jovens com idades entre os 15 e os 25 anos, residentes no concelho.

Trata-se, segundo a autarquia, de uma oportunidade única cheia de atividades e em contacto com a natureza.