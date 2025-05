A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (AHBVCL) assinaram, hoje, o Contrato-Programa de Cooperação Técnico-Financeira para o ano de 2025, no valor de 461 mil euros.

O apoio hoje protocolado traduz um aumento de 41,8% face a 2024, ano em que a autarquia atribuiu 325 mil euros à corporação. A verba será transferida em doze prestações mensais, das quais as referentes ao primeiro quadrimestre – no montante de cerca de 146 mil euros – já foram processadas.

A comparticipação municipal corresponde a 40% do valor económico apurado no âmbito do modelo de financiamento definido pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2024/M e pela Portaria n.º 166/2025, estando os restantes 60% a cargo do Governo Regional.

Para a presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, este reforço “é um reconhecimento claro da importância que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos tem na segurança da nossa comunidade”. Acrescenta ainda que “não se trata apenas de cumprir um dever legal, mas de garantir que os nossos bombeiros têm as condições necessárias para continuar a salvar vidas e proteger bens, com eficácia e dignidade”.

“Com a assinatura deste contrato, o Município dá continuidade ao trabalho de proximidade e cooperação com a AHBVCL, garantindo os meios necessários para assegurar a prontidão, operacionalidade e capacidade de intervenção da corporação em ações de socorro, emergência e proteção civil”, lê-se em comunicado.

Desde 2013, o investimento da autarquia na operacionalidade da AHBVCL totaliza, com este novo apoio, cerca de 3,1 milhões de euros. Este valor inclui não apenas os contratos-programa anuais, mas também aquisições pontuais de equipamentos destinados a reforçar a segurança e eficácia da intervenção da corporação.

O executivo municipal sublinha ainda o “papel insubstituível” da AHBVCL na proteção das populações, mas também como parceira em grandes eventos do concelho – como o Carnaval, a Festa de São Pedro, a Semana da Juventude, o Dia do Concelho e a Noite do Mercado do Estreito – “garantindo a cobertura do dispositivo de segurança em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil”.