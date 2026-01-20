Câmara de Lobos: Presidente da Junta defende que se evite a “turistificação excessiva”

Filipe Freitas teve hoje a sua primeira participação, como presidente da Junta, na sessão solene dos 596 anos da freguesia de Câmara de Lobos, realizada na Casa da Cultura.

Lembrou o passado, falou do presente e projetou uma freguesia com um crescimento harmonioso entre o progresso, o património e a paisagem, e também as suas gentes.

Sobre os desafios que a freguesia enfrenta, deixou uma chamada de atenção para o envelhecimento e para a necessidade do reforço dos serviços de proximidade e das respostas de apoio aos seniores.

“Câmara de Lobos enfrenta um crescimento urbano rápido e, por vezes, desordenado, exigindo o equilíbrio entre habitação acessível e a preservação da paisagem, sem comprometer o património”, defendeu também.

Filipe Freitas apontou os problemas de trânsito que afetam a cidade nas horas de ponta e defendeu a necessidade de evitar a “turistificação excessiva”.

A cerimónia contou com a presença do antecessor, e agora presidente da Câmara Municipal, Celso Bettencourt, a quem o anfitrião agradeceu a dedicação por “12 anos de serviço exemplar”.

Celso Bettencourt interveio na sessão reafirmando o compromisso da Câmara para com a Junta aniversariante, a vários níveis, nomeadamente na habitação e na agricultura e pescas, essenciais na freguesia.

A cerimónia encerrou com homenagens a individualidades e com um concerto do Lobos Brass Quintet.