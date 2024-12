A Câmara Municipal de Câmara de Lobos inaugura hoje o projeto piloto de iluminação sustentável, integrado no programa LIFE Natura@night. A cerimónia terá lugar na baixa da cidade, precedida pela apresentação do Plano Diretor de Iluminação Pública (PDIP) do concelho, às 18h30, no Salão Nobre da autarquia.

O projeto piloto envolveu a instalação de 29 luminárias avançadas, com tecnologia LED de espectro controlado, que reduzem a emissão de luz azul. Estas luminárias diminuem o impacto da iluminação artificial na fauna noturna, promovem a eficiência energética e contribuem para a sustentabilidade ambiental. Este avanço reflete o compromisso do município em aliar a proteção da biodiversidade com a melhoria do ambiente urbano.

O LIFE Natura@night é coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e integra a Aliança Macaronésica para a Redução da Poluição Luminosa. Esta iniciativa visa proteger a biodiversidade, com ênfase especial nas aves marinhas, ao mesmo tempo que promove práticas de iluminação pública mais eficientes e sustentáveis.

O município de Câmara de Lobos, como um dos beneficiários do projeto, implementou medidas inovadoras para reduzir os impactos negativos da poluição luminosa.

As ações incluíram a medição e mapeamento da poluição luminosa em áreas terrestres e marítimas, bem como a sensibilização da população e de setores económicos estratégicos, como a pesca e o turismo marítimo, para a importância de uma iluminação responsável.

A apresentação do Plano Diretor de Iluminação Pública (PDIP) marcará o início da jornada de transformação da iluminação pública do concelho.

Este documento estratégico foi elaborado em parceria com a SPEA e contou com uma metodologia participativa, integrando contributos de entidades, stakeholders locais e da população.

O plano estabelece diretrizes técnicas e conceituais para futuras intervenções, com metas como a redução de até 60% no consumo energético e a mitigação significativa da poluição luminosa num concelho que funciona como um corredor importante, através do vale da Ribeira dos Socorridos, para as aves marinhas protegidas que nidificam no maciço central da ilha.

Segundo o presidente Leonel Silva, o “PDIP é um plano ambicioso que será implementado de forma sustentável ao longo do tempo. O objetivo é melhorar a qualidade da iluminação pública, tornando o concelho mais atrativo, promovendo a coerência urbana e protegendo a biodiversidade, ao mesmo tempo que se reduz significativamente os custos de manutenção e o consumo de energia em mais de 50%.”

Esta intervenção fez parte de uma abordagem integrada, coordenada pela SPEA, que inclui não só as melhorias tecnológicas hoje inauguradas, mas também ações de sensibilização junto da comunidade e dos setores económicos.

O projeto LIFE Natura@night é financiado pela União Europeia e continuará a promover iniciativas que visam a redução da poluição luminosa e a proteção dos ecossistemas sensíveis da Macaronésia