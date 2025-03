A Câmara Municipal da Calheta vai celebrar a “Hora do Planeta” com uma caminhada noturna, chamada “Calheta Caminha Pelo Planeta”, já amanhã, 22 de março, a partir das 19h00, na Praceta 24 de Junho.

Este evento global convida as comunidades a desligarem as luzes por uma hora, como símbolo de compromisso com o meio ambiente. A caminhada terá início às 20h30 e percorrerá a Vila da Calheta, com a iluminação pública desligada entre 20h30 e 21h30.

A PSP estará presente para garantir a segurança dos participantes. Todos são convidados a participar, sem necessidade de inscrição, e, no final, haverá uma sessão de relaxamento e um brinde surpresa para os participantes.