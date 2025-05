A Câmara Municipal da Calheta entregou um donativo de 5.155 euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro, cumprindo o compromisso assumido aquando da apresentação do 2.º “Calheta SoundsCool 2025”, realizada em abril. A verba solidária foi angariada através da totalidade da bilheteira do festival deste ano, que decorreu no passado dia 3 de maio, no Paul do Mar.

A cerimónia de entrega teve lugar no Salão Nobre da autarquia e contou com a presença da vice-presidente da Câmara, Doroteia Leça, do presidente da Delegação Regional da Liga, Ricardo Sousa, e do vereador Aleixo Abreu, para além de membros da produção do evento.

Desde a sua génese, o Calheta SoundsCool tem assumido uma vertente solidária, revertendo os lucros da bilheteira para instituições de apoio social. Além disso, o festival tem também apoiado diversas associações locais. À semelhança do ano anterior, entidades como o “Calheta Green”, o “Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres”, a “Juventude Calhetense” e a “Via Ativa” estiveram presentes no recinto com espaços próprios para venda de comidas e bebidas, ficando com a totalidade das receitas arrecadadas.