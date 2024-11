Calheta: Quadra natalícia arranca a 2 de dezembro

Na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, a marginal da Calheta será palco da inauguração oficial do Presépio Concelhio. Às 20h00, será dado o sinal para o acender das iluminações de Natal, que apesar de se concentrarem na Vila da Calheta, irão brilhar também noutras artérias do concelho, nomeadamente nos centros das oito freguesias e junto às igrejas onde vão decorrer os autos de Natal.

A inauguração do Presépio Concelhio, montado junto ao jardim do “Forno da Cal”, na Vila da Calheta, marca o arranque da época natalícia no concelho, tratando-se por isso de um momento muito especial para a população local que, na ocasião, costuma rumar até a marginal para ver de perto as iluminações e para partilhar as iguarias da época, como as famosas broas, os licores caseiros e o tradicional bolo de mel madeirense. Música e animação também não costumam faltar, por isso são muitas as razões para marcar presença.

Em comunicado, a Autarquia refere que uma das maiores e mais queridas tradições natalícias da Calheta – os presépios de rua – será, como sempre, um ponto alto da decoração festiva. Ao longo das diversas freguesias, serão instalados presépios cuidadosamente elaborados pelas famílias de cada sítio, que convidam todos a passear pelas ruas e a vivenciar a criatividade e a devoção dos calhetenses. Estes presépios, autênticas obras de arte a céu aberto, são uma marca distintiva do Natal na Calheta e atraem visitantes de toda a ilha.

Para além da inauguração das decorações natalícias, a Calheta promete um mês repleto de propostas culturais e eventos para todas as idades.

Desde logo, o Concerto de Natal, marcado para 6 de dezembro, no Pavilhão do CDR Prazeres, onde atuará a fantástica Áurea juntamente com a Orquestra Clássica da Madeira. Segue-se uma semana repleta de eventos, no mesmo recinto, como o convívio para as crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do Município da Calheta, que juntará mais de 700 crianças no dia 12 de dezembro, bem como o Convívio de Natal para os maiores de 60 anos, que no dia 15 de dezembro reunirá mais de 1000 pessoas.

A tradicional Noite do Mercado da Calheta volta a ser uma certeza nas festividades de Natal, desta vez com a presença do artista Pedro Mafama, entre outros artistas locais que habitualmente marcam presença no evento.

De resto, referir que as habituais barracas instaladas na marginal da Calheta também irão garantir as iguarias da festa até o início de janeiro, pelo que este concelho será, uma vez mais, um destino imperdível para quem deseja viver a magia desta quadra.

”Queremos que a Calheta seja um ponto de referência nesta época especial, proporcionando a todos um ambiente acolhedor e cheio de magia natalícia”, destacou Carlos Teles, presidente da Câmara, deixando um convite: “venha à Calheta, deixe-se encantar pelo brilho das luzes, a beleza dos presépios e o calor da nossa tradição e das nossas gentes!”.