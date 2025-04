A Câmara Municipal da Calheta dá início esta sexta-feira, 2 de maio, às celebrações da Festa da Flor, com a inauguração das decorações florais que irão transformar vários espaços da vila em cenários coloridos e vibrantes ao longo das próximas semanas. O município volta assim a associar-se a esta emblemática festividade regional, promovendo um conjunto de iniciativas destinadas a valorizar o concelho e a aproximar a comunidade.

Nesta edição, a autarquia aposta no reforço das decorações florais, com várias novidades que poderão ser apreciadas em locais emblemáticos como a rotunda da vila, a marginal, os Jardins dos Paços do Concelho e a Praceta 24 de Junho. A inauguração oficial das instalações decorativas está agendada para as 15h30 de sexta-feira, em frente ao edifício da Câmara Municipal, com destaque para a construção do tradicional “Mural da Esperança”.

Este mural, elaborado pelos alunos do 4.º ano das escolas do concelho, simboliza a união, a partilha e a esperança num futuro mais sustentável. A iniciativa, que alia criatividade a uma mensagem pedagógica de consciência ambiental, tem sido uma marca das comemorações e continua a mobilizar a comunidade escolar em torno da valorização dos espaços verdes.

Outra das ações em destaque é a mostra de jardins “Calheta a Florir”, que pretende incentivar os munícipes a cuidar e embelezar os seus próprios jardins e varandas. A participação nesta iniciativa culminará numa exposição fotográfica na Praceta 24 de Junho, prevista para o final de maio.