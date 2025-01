A Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresentou, em colaboração com a Direção Regional da Cultura, a Universidade de Aveiro e a organização Acordo Heróico, a preparação do dossier de candidatura dos Saberes e Técnicas da Calçada Madeirense, a qual existe desde os primórdios, ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial.

Depois de Sara Canavezes, técnica da Autarquia, explicar os passos do projeto, foi a vez da presidente da Câmara Municipal dirigir algumas palavras aos presentes no pátio interno do Município, todo ele com calçada madeirense.

Na ocasião, Cristina Pedra, que também estava acompanhada de toda a equipa de calceteiros da Câmara do Funchal, destacou o ofício dos 8 profissionais.

A autarca defendeu a importância de preservar a calçada madeirense, que faz parte da nossa História. Este é o primeiro passo para, depois, apresentar candidatura à UNESCO.