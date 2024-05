“A pobreza na Região é uma impressão digital do PSD”. Foi a consideração feita esta tarde pelo cabeça de lista do Partido Socialista às eleições legislativas regionais do próximo dia 26 de maio. Afirmou que, apesar dos recordes económicos que a Região tem vindo a bater, permanece uma das áreas com maior risco de pobreza.

Paulo Cafôfo esteve reunido com o presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza – Portugal, instituição que entrou na Região pela mão do próprio, através da assinatura de um protocolo quando era presidente da Câmara Municipal do Funchal, e na ocasião evidenciou a sua preocupação face aos números da pobreza no arquipélago.

Uma circunstância que atribui aos 48 anos de governação do PSD, explicando que, ao contrário, os socialistas estão a postos para implementar políticas públicas que possam inverter esta realidade.

Paulo Cafôfo lembrou que a Madeira é uma das regiões com maior risco de pobreza e exclusão social do país, com mais de 70 mil madeirenses a viverem nesta condição.

Igual alerta deixou para a circunstância de 17% das pessoas, em situação de pobreza, serem trabalhadores.

O candidato a presidente do Governo Regional sustentou que o compromisso do PS de, se for Governo da Região, é de baixar os impostos em sede de IVA e de IRS até ao diferencial fiscal máximo permitido por lei, para baixar os preços dos bens e serviços e devolver rendimentos às famílias.