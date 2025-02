Paulo Cafôfo reafirmou, hoje, que, caso o PS seja eleito Governo, haverá uma redução imediata do IVA na Região.

O presidente do PS-Madeira, que esteve reunido esta manhã com a direção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), abordou a visão económica que o partido tem para a Região, preconizando uma baixa de impostos.

O líder socialista alertou para “o facto de a Madeira ter uma das mais altas taxas de inflação, o que faz com que os produtos que consumimos sejam cada vez mais caros, comparativamente ao território continental”. “Os madeirenses pagam mais pelos mesmos produtos e isto significa que temos de ter uma política fiscal de baixa de impostos”, disse, salientando que “o PS sempre lutou quer pela baixa do IRC (que já foi alcançada), quer pela redução do IRS em todos os escalões e do IVA em todas as taxas”.

Paulo Cafôfo deu conta que, “enquanto os Açores têm taxas de IVA de 16% e 9%, na Madeira as mesmas estão fixadas em 22% e 12%”. “Se é possível no arquipélago vizinho, porque é que não é possível na Madeira?”, questionou, explicando que “tal não acontece porque o atual Governo não quer e assegurando que, com um Executivo socialista, tal irá acontecer”.

Defendendo uma economia “com impacto na vida das pessoas”, o presidente do PS-M salientou que “a baixa do IVA teria um reflexo significativo na redução de preços, dando como exemplos os custos com o combustível ou com os bens de supermercado”. Na sua ótica, a redução do IVA e do IRS deve acontecer de forma imediata, com um “choque fiscal”, usando os poderes autonómicos.

Por outro lado, na sequência da reunião com a ACIF, o candidato do PS à presidência do Governo Regional defendeu uma política económica e fiscal que seja consistente, “porque quem é empresário tem de ter previsibilidade” para poder planear os seus negócios. “Nós não podemos ter um Governo que atrapalhe quem quer fazer negócios, quem gera riqueza e cria emprego”, afirmou.

Paulo Cafôfo preconiza “um maior investimento na qualificação e na formação, porque isso representará pessoas com melhores salários”. Defende também “uma aposta na inovação nos setores tradicionais (agricultura e turismo), tornando-os mais competitivos, mas também um investimento arrojado em novos setores”. “O Governo tem de definir que áreas estratégicas para os negócios têm de ser criadas e apoiá-las financeiramente”, sustentou, apontando como exemplos as novas tecnologias, a economia do mar e as energias.