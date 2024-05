O cabeça de lista dos socialistas às legislativas regionais de 26 de maio, Paulo Cafôfo, reafirmou esta manhã que o “PS é o único partido capaz garantir a estabilidade política que a Região precisa e mudar a página na vida dos madeirenses”.

Na mesma ocasião, o socialista vincou a importância destas eleições, que considerou ser “as mais desafiantes desde que a Madeira é uma Região Autónoma e vivemos em democracia”.

“Queremos virar a página. E o virar a página não é só uma mensagem simbólica, é algo que queremos realizável e concretizável”, elaborou o candidato.

“É um virar de página para aquelas pessoas que não têm teto, que têm dificuldade em comprar uma casa e não conseguem sequer arrendar uma casa. É um virar de página para quem está há anos à espera de uma cirurgia, não tem dinheiro para ir ao privado e está cada vez mais doente. É um virar de página para aqueles pais e mães que trabalham tanto, querem dar a melhor educação aos seus filhos e têm dificuldade em fazê-lo, porque não conseguem pagar uma creche ou as propinas. É um virar de página para os mais velhos, que trabalharam tanto, cuidaram de nós, mas que agora, com as baixas pensões, têm grandes dificuldades, e é por isso que, com o PS, será aumentado o Complemento Regional para Idosos”, pormenorizou.

Do mesmo modo, o candidato do PS sublinhou que a mudança de Governo será também um virar de página para a generalidade dos madeirenses, que pagam muitos impostos. Como recordou, a Madeira tem batido recordes de receita fiscal, tendo, no ano passado, amealhado 1.2 mil milhões de euros, o que representou um aumento de 19%. “Esse aumento de receita fiscal implica que os cofres da Região fiquem cheios”, ao contrário dos bolsos dos madeirenses, nomeadamente da classe média, “das pessoas que levam a Madeira para a frente, mas ficam para trás”.

Paulo Cafôfo afiançou que o PS está preparado e é o único partido que pode garantir a alternância na Região. “A alternância é muito positiva, porque implica que tenhamos uma democracia saudável, coisa que não existe atualmente”, referiu, acrescentando que a existência de um Governo sempre da mesma cor política “cria vícios e uma cristalização do poder político”, sem que se olhe para a solução dos problemas.

No primeiro dia da campanha oficial para as eleições legislativas regionais, a candidatura do PS esteve no Mercado dos Prazeres, contactando com os comerciantes e com a população.