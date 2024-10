O anunciado voto favorável dos deputados do PSD-Madeira à Assembleia da República ao Orçamento do Estado para 2025 não caiu bem junto do PS-Madeira. Numa nota enviada à redação, os socialistas consideram que esta decisão “só vem mostrar a sua subserviência à estrutura nacional do partido, mesmo que, como se pode comprovar, estejamos perante um orçamento que penaliza a Região”.

O presidente do PS-Madeira diz que “por muito que Miguel Albuquerque tenha esbracejado ao longo das últimas semanas, numa falsa encenação, a verdade é que este é um mau orçamento para a Madeira, mas, nem mesmo assim, o PSD-M deixa de se agachar a Lisboa”, afirma Paulo Cafôfo.

Para o líder dos socialistas madeirenses, “este facto só vem comprovar que o já de si isolado presidente do Governo Regional e do PSD-M não tem qualquer margem de manobra e vê-se obrigado a vergar-se e a viabilizar um orçamento que não cumpre com a esmagadora maioria das promessas feitas aos madeirenses, quer pelo próprio, quer pelo agora primeiro-ministro, Luís Montenegro”.

Paulo Cafôfo constata ainda o facto de a proposta de Orçamento do Estado “reduzir as transferências para a Região em 33 milhões de euros e de os únicos investimentos relevantes para a Madeira transitarem do Executivo socialista, concretamente o novo hospital e os cabos submarinos”.