Cafôfo acredita que vai ser presidente do Governo Regional

O PS-Madeira entregou esta manhã a lista de candidatos às eleições regionais no Palácio da Justiça, no Funchal.

Paulo Cafôfo, número 1 da lista, está confiante de que será presidente do Governo Regional e afirma que a primeira medida que vai implementar, caso seja eleito, será olhar para a habitação. Destacou ainda o ‘trunfo’ de ter experiência executiva.

“A habitação é um dos maiores problemas que nós temos e não vamos estar aqui no campeonato de quem é que vai construir mais casas”, referiu, comprometendo-se a criar um plano integrado para aumentar a oferta de habitação. “Essa é a medida que tomarei logo que seja eleito, assim espero, presidente do Governo”, garantiu.

O socialista reforçou também a importância de ter experiência executiva para liderar o Governo Regional. “Isso fará toda a diferença no momento em que nos encontramos. Ao longo da minha vida política, tive a felicidade de ser presidente da Câmara Municipal do Funchal e também a oportunidade de ser secretário de Estado do Governo do nosso país. Isso dá-me calo e conhecimento, e estou preparado para colocar tudo o que sei, com humildade, ao serviço da minha Região”, afirmou. Apelou ainda aos madeirenses para terem “coragem” para mudar e pediu-lhes “confiança” no projeto socialista.

Estabilidade e compromisso

O candidato socialista reiterou que, caso seja governo, pretende promover estabilidade e estabelecer compromissos para resolver os problemas e as necessidades reais da população. “A estabilidade só será possível com o Partido Socialista, porque já vimos que com o governo de Miguel Albuquerque é só instabilidade”, afirmou, defendendo a necessidade de uma mudança.

Questionado sobre os casos de justiça envolvendo elementos do PSD, Cafôfo recusou-se a comentar, afirmando que está focado em apresentar soluções para os problemas dos madeirenses.

Diálogo e possíveis acordos

Sobre eventuais acordos pós-eleitorais, Cafôfo disse ser um “homem do diálogo, da convergência e um democrata”, destacando que a democracia implica “ceder para poder construir”. Reforçou a necessidade de entendimento entre partidos que queiram, de facto, mudar a Região, manifestando abertura para dialogar após as eleições.

O candidato socialista também defendeu a importância de combater a abstenção, afirmando que essa postura “não é solução” para os desafios que a Região enfrenta.

A finalizar, Cafôfo realçou o facto de estar a contar com Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, nesta campanha e frisou que “todos os socialistas que queiram genuinamente mudar a Madeira” estarão com o partido.