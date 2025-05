O Café Memória, projeto da Alzheimer Portugal e Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés, estará de regresso, no próximo sábado, 24 de maio.

A iniciativa, com o tema ‘Bem-estar através dos sentidos: Vamos seguir a dieta?’, terá lugar no Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000, e contará com terapeuta ocupacional Patrícia Paquete.

Refira-se que o evento é aberto a toda a comunidade.