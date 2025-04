O Café Memória da Madeira está de regresso no próximo sábado, 26 de abril, entre as 9h30 e as 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000). O tema desta edição será “Os cuidados de higiene oral diários – expetativas, limitações e dicas”, com a participação da médica dentista Catarina Nepomuceno, especializada em Geriatria.

A entrada é livre e não requer inscrição prévia.O Café Memória é um projeto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés, e dirige-se a pessoas com problemas de memória, demência, cuidadores e familiares.