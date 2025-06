Café do Parque reabre portas no Monte

Café do Parque by Loft, assim se apresenta o emblemático café do Largo da Fonte, que vai reabrir portas, no próximo dia 26, pelas 17h00.

No convite, enviado pelo Monte Palace Madeira, é destacado o valor histórico do espaço, descrito como “um estabelecimento centenário, com identidade própria”, bem como “um ponto de encontro popular, entre moradores e visitantes”.

É dito também que “o ‘Café do Parque’ manterá o seu charme especial, que o distingue de todos os outros estabelecimentos”.

A inauguração encerra com um arraial, conforme consta do convite.