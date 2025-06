Teve hoje lugar a campanha ‘Buzicos Solidários’, promovida pelo Banco Alimentar, com o objetivo de fomentar o espírito voluntário nas crianças da Região.

A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, esteve presente esta manhã nas instalações do Banco Alimentar onde teve a oportunidade de acompanhar a primeira Campanha Júnior, destinada a crianças dos 3 aos 12 anos.

De acordo com a instituição, os ‘Buzicos Solidários’ tiveram oportunidade de fazer a triagem e a separação de produtos doados ontem na recolha em supermercados; aprenderam noções sobre a luta contra o desperdício alimentar e confecionaram minipizzas, na Bancada de Cozinha móvel do projeto Cozinhar com o Banco Alimentar; aproveitando o pão e as sobras das refeições servidas aos voluntários em armazém.

Nivalda Nunes, inteirou-se da logística da operação das Campanhas de Recolha de Alimentos da instituição, dialogou com os vários parceiros, entidades e voluntários presentes tendo reconhecido “o papel dos intervenientes na ação”, bem como relevado a importância do Banco Alimentar na coesão e inclusão social da Região.